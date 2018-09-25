Синоптики рассказали, когда в Москве прекратится дождь

Во вторник, 25 сентября, синоптики рассказали, когда в Москве перестанет идти дождь. Согласно последней информации, в течение сегодняшнего дня осадки будут постепенно становиться менее интенсивными.

Специалисты центра "Фобос" утверждают, что уже грядущей ночью дождь прекратится, а завтра в первой половине дня жителям столицы можно будет выйти на улицу без зонта. Подобные условия, однако, не сохранятся надолго – уже вечером в среду, 26 сентября, москвичей и гостей города вновь ожидают осадки.

Ранее метеорологи сообщили, что за минувшие сутки в Москве выпало 19 мм осадков, что составляет около 30 процентов месячной нормы.