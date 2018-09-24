На пост главы ДНР претендует экс-министр обороны?

Донецкий центризбирком принял документы от первого министра обороны официального Донецка Игоря Хакимзянова. Это уже третья попытка Игоря Хакимзянова. Он уже дважды пытался зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы ДНР, однако Центризбирком отказывал принять у него документы. Причиной стал неполный комплект.

Накануне главное избирательное ведомство сообщало о приеме документов у Дениса Пушилина, Павла Губарева, Романа Храменкова и Елены Шишкиной. Упоминался также первый министр обороны ДНР, но в контексте отказа ему: «Документы для выдвижения кандидатуры на пост Главы Республики подавались и Хакимзяновым Игорем Евгеньевичем. В связи с несоответствием перечню и видам документов, установленных законодательством, официально пройти процедуру выдвижения на данный момент ему не удалось».

Судя по всему, Игорю Хакимзянову удалось справиться с задачей. Один из инсайдеров политического истеблишмента официального Донецка рассказал о том, что ЦИК ДНР принял у него документы.

Выборы на пост главы ДНР назначены на 11 ноября 2018 года.