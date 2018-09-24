Почему в ДНР упраздняют Минобороны
Министерства обороны Донецкой народной республики больше нет
24 сентября 2018, 12:05 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Минобороны убрать. Вместо него писать «республиканский орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере обороны». Об этом говорится в республиканском законе № 252-IНС. Он принят парламентом официального Донецка.
Изменения уже коснулись всех законов, где упоминается Минобороны. Это и закон «О воинской обязанности», и закон «О статусе военнослужащих», и закон «Об обороне» и целом ряде других законов.
Впрочем, это лишь реверанс номенклатуры. Каких-то системных изменений не произойдет. Военными делами в ДНР и до этого занималось другое ведомство. Рядовые армейцы в Донецке и слыхом не слыхивали о том, что существует министерство обороны. В обиходе приняты обращения в «корпус». Это что-то типа генерального штаба в РФ. Собственно, это и есть ведомство, «реализующее госполитику в сфере обороны».
«Особых изменений не произошло», — пояснил корреспонденту АН представитель военного ведомства республики: «Это лишь структурная реорганизация».
По словам военного функционера, ряд функциональных полномочий минобороны переданы «корпусу». Это позволило сделать структуру госуправления в военной сфере более прозрачной, эффективной и номенклатурно-логистически оправданной.
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