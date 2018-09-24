Почему в ДНР упраздняют Минобороны

Минобороны убрать. Вместо него писать «республиканский орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере обороны». Об этом говорится в республиканском законе № 252-IНС. Он принят парламентом официального Донецка.

Изменения уже коснулись всех законов, где упоминается Минобороны. Это и закон «О воинской обязанности», и закон «О статусе военнослужащих», и закон «Об обороне» и целом ряде других законов.

Впрочем, это лишь реверанс номенклатуры. Каких-то системных изменений не произойдет. Военными делами в ДНР и до этого занималось другое ведомство. Рядовые армейцы в Донецке и слыхом не слыхивали о том, что существует министерство обороны. В обиходе приняты обращения в «корпус». Это что-то типа генерального штаба в РФ. Собственно, это и есть ведомство, «реализующее госполитику в сфере обороны».

«Особых изменений не произошло», — пояснил корреспонденту АН представитель военного ведомства республики: «Это лишь структурная реорганизация».

По словам военного функционера, ряд функциональных полномочий минобороны переданы «корпусу». Это позволило сделать структуру госуправления в военной сфере более прозрачной, эффективной и номенклатурно-логистически оправданной.