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Производители за ответственность

24 сентября 2018, 11:29 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Производители за ответственность

21 сентября 2018 в России отмечают Всемирный день ответственного потребления пива.  Масштабная международная инициатива ежегодно объединяет ритейлеров, пивоваров и неравнодушных представителей общественности.

Группа компаний AB InBev Efes по традиции принимает участие в  акции, реализуемой при поддержке Союза российских пивоваров, и проводит социальные акции, направленные как на предотвращение случаев продажи алкоголя несовершеннолетним, так и формирование культуры ответственного потребления. Мероприятия проходят  более чем в 90 городах России.

Миссия компании – объединять людей, делая мир лучше. AB InBev Efes продвигает и продает пиво в соответствии с принципами социальной ответственности, работая над формированием культуры ответственного потребления и снижением случаев злоупотребления алкоголем.

В рамках Дня ответственного потребления пива 21 сентября более трех тысяч сотрудников компании в России присоединились к социальным акциям в городах России в качестве волонтеров. В 2018 году акция была призвана решить актуальные проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем: продажу алкоголя несовершеннолетним и вождение в нетрезвом состоянии. Для профилактики незаконной продажи алкогольной продукции пивовары разместили на прикассовой зоне и торговом оборудовании специальные стикеры, рассказывающие о важности проверки документов, подтверждающих возраст, а также раздали буклеты, напоминающие о соблюдении законодательства в области употребления алкоголя. Для профилактики вождения в нетрезвом состоянии Союз российских пивоваров планирует ряд партнерских медиапроектов, привлекающих внимание к этой проблеме.

Сотрудники AB InBev Efes в г. Волжский  поддержали инициативу и вместе с отделом продаж посетили порядка 200 торговых точек в Волгограде и Волжском. Особое внимание уделили разъяснению законодательных основ, в частности, прав и обязанностей продавцов при реализации алкоголя. Акцентировали на правах продавцов запрашивать документы, подтверждающие возраст покупателя.  Рассмотрели варианты поведения продавцов в различных ситуациях.

«Мы гордимся, что Волжский уже в четвертый раз участвует в этой международной инициативе. Продвигая культуру ответственного потребления алкоголя, мы активно поддерживаем проекты по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним, профилактике нетрезвого вождения и выступаем за строгие ограничения концентрации алкоголя в крови»,  - отметил Игорь Валерьевич Гайдым, исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский.

 

Цели и задачи

В начале сентября президент AB InBev Карлос Брито рассказал о философии ответственного потребления - девяти убеждениях и приоритетах компании, призванных помочь в решении проблемы злоупотребления алкоголем по всему миру.

AB InBev Efes полностью разделяет стремление Всемирной организации здравоохранения и ООН сократить к 2025 году злоупотребление алкоголем на 10%, для чего ставит перед собой амбициозные глобальные цели по продвижению культуры ответственного потребления:

«Пилотные города»: сократить случаи злоупотребления алкоголем по крайней мере на 10% к концу 2020 года в шести городах и применить лучшие практики в глобальном масштабе к 2025 году.

Социальные нормы: оказать влияние на сложившиеся социальные нормы и поведение потребителей, инвестируя не менее одного миллиарда долларов США в социально ориентированные проекты  и связанные с ними инициативы к концу 2025 года.

Слабоалкогольное  и безалкогольное пиво: добиться того, чтобы слабо- и безалкогольная продукция составляла к концу 2025 года не менее 20% глобальных объемов компании.

Информация о влиянии алкоголя: разместить к концу 2020 года расширенную информацию на этикетке продукции на всех рынках присутствия и повысить к концу 2025 года уровень знаний о влиянии алкоголя на организм.

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