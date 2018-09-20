Воздух и воду Южного Урала очистят от фенола

Студенты-химики ЮУрГУ предложили прекрасный способ очищать техническую оборотную воду металлургических предприятий от соединений фенола. Они представили свои инновационные разработки председателю комитета по экологии госдумы Владимиру Бурматову и подали свою заявку на грант главы региона.

Интересно, что данную разработку уже приняли на вооружение в ММК, однако другие металлургические предприятия региона пока ею не воспользовались. Суть ее в том, что техническую воду невозможно на сто процентов очистить от фенола. В итоге она испаряется и попадает в воздух, образуя ядовитую и дурно пахнущую взвесь. Этот запах знаком челябинцам.

- Катализатор на основе оксида титана очищает воду металлургического производства от загрязнителей, которые сама природа не может переработать, - рассказала одна из авторов разработки, аспирант ЮУрГУ Валерия Полозова. - В будущем мы планируем эту разработку усовершенствовать, чтобы она была направлена не на одно соединение, а на все, что растворены в промышленной воде.

Владимир Бурматов подчеркнул особую значимость этой недорогой ко всему прочему технологии.

- Странно, почему другие металлурги до сих пор на это не обратили внимание, - отметил парламентарий. - Это проблема, которой промышленным предприятиям надо заниматься. В масштабах крупных производств затраты на такую систему очистки очень малы, а эффект может быть заметен каждому челябинцу.

Добавим, что эта разработка получила грант конкурса «Студенческая инициатива» - его с прошлого года учредил глава Южного Урала Борис Дубровский. Сумма гранта достигает 50 тысяч рублей, и только в минувшем году их получили 77 южноуральцев на претворение своих идей в жизнь.