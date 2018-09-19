Врачи назвали три признака настоящей депрессии

Каждый пятый житель Земли страдает от депрессии, однако у жителей России этот недуг до сих пор не считается болезнью. Между тем за «русской хандрой» может скрываться самая настоящая депрессия.

Прежде всего для депрессии характерны вегетативные расстройства, предупреждают эксперты. «Если человек внезапно просыпается в пять утра с колотящимся сердцем, во рту пересохло, а в голове – острая беспричинная тревога – это первый признак», - рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович.

Часто человек по утрам чувствует себя хуже, чем вечером, а осенью и весной – хуже, чем летом и зимой. Такая цикличность изменений настроения – второй признак депрессии, уточнил специалист.

Третий признак сообщает о том, что депрессия уже приняла клиническую форму и требует лечения. Это ангедония – утрата чувства удовольствия. «В норме, если вы съедите сладкий, сочный персик, вы обязательно получите удовольствие. И вас инстинктивно будет тянуть к этому удовольствию. А при депрессии потребность получать удовольствие утрачивается, пропадает радость и мотивация к жизни», - передает предупреждение врача «Телепрограмма».