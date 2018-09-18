ВЦИОМ: россияне чаще читают новости, чем литературу‍

Как свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне чаще читают новости в соцсетях и СМИ, нежели художественную и научную литературу.

Об этом сообщает РИА Новости. В рамках проведенного телефонного опроса участников попросили выбрать из предложенного списка то, что они читали в течение последней недели.

Оказалось, что новости опрошенные узнают из соцсетей и СМИ (39% и 38% соответственно). За последнюю неделю художественную литературу читали 34% респондентов, а профессиональную и научную - 30%.

Первый вариант книг больше популярен у женщин, нежели у мужчин. Также каждый четвертый россиянин просматривал различные блоги и популярные статьи в Интернете.

Отмечается, что жители крупных мегаполисов больше интересуются художественными произведениями и чаще обращаются к научно-познавательной или профессиональной литературе.