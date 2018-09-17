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Украинская армия попалась на спекуляциях дизтоплива фермерам
17 сентября 2018, 16:40 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Артемовские фермеры скупили дизельное топливо у военнослужащих украинской армии. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР на брифинге Даниил Безсонов.
Информация о продаже топлива украинскими военными штабу оперативного командования стала известна из донесений разведки. С военнослужащими армии ДНР ею поделились украинские фермеры, которые осуществили покупку.
«Только за прошедшую неделю местные фермеры смогли приобрести до десяти тонн дизельного топлива», — сообщил Даниил Безсонов журналистам, а потом пояснил: «Тем самым командир бригады Татусь выполнил обещание верховного главнокомандующего ВС Украины Петра Порошенко по оказанию помощи сельскому хозяйству».
По словам представителей военного ведомства официального Донецка, спекуляциями занимается командование 72 механизированной бригады ВСУ.
http://argumenti.ru/society/2018/09/586032
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