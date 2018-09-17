В Госдуме высказались об идее Милонова ввести в России сухой закон

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохраниния Веронике Скорцовой временно ввести в России "сухой закон". Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин высказался по поводу предлождения Милонова. Виталий Милонов предложил ввести в России "сухой закон"

Как отметил Говорин, Милонова правильно "беспокоят серьёзные последствия, к которым приводит пьянство, алкоголизм", и то, что "алкоголь наносит очень серьёзный, существенный вред населению". "Но в то же время мне кажется, что в настоящий исторический период переход на сухой закон вряд ли возможен", — цитирует слова Николая Говорина RT.

По его словам, сейчас более конструктивной мерой было бы постепенное снижение спроса на алкоголь среди населения.

"Необходимо двигаться по пути постепенного уменьшения особенно крепких алкогольных напитков и формирования трезвеннического отношения к потреблению алкоголя среди молодёжи", - пояснил Говорин.