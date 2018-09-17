Путин подписал указ о запрете сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей

Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать госномера с автомобилей при запрете их эксплуатации из-за нарушений. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь можно регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

Согласно документу, из положения о ГИБДД изымается право снимать с автомашин регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.

При этом Госавтоинспекция сохраняет за собой право "запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин"в случаях, предусмотренных законодательством... до устранения причин, послуживших основанием для такого запрета.

Ранее на официальном портале правовой информации появился подписанный Владимиром Путиным закон, который разрешает регистрацию автомобилей без посещения ГИБДД.