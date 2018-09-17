Автобус с туристами попал в ДТП на Кубани, 22 человека госпитализированы
17 сентября 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Краснодарским крае автобус Neoplan, следовавший из Анапы в Ярославль, в ночь на понедельник вылетел с трассы в лесополосу. В результате ДТП пострадали более 20 человек. Всего в автобусе находилось около 40 пассажиров. На данный момент известно, что 22 человека были госпитализированы.
По данным краснодарского управления МЧС, пассажиры, обратившиеся за медицинской помощью, направлены в ЦРБ Ленинградского района и Павловского района. Оставшиеся пассажиры эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР) в ст. Ленинградская.
Власти Краснодарского края оказывают всю необходимую помощь пострадавшим при ДТП с автобусом. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что сейчас медики обследуют пострадавших в больницах. Но если возникнет необходимость для оперативной доставки в краевые медучреждения, будет задействована санавиация, - сообщает РИА Новости.
Для оказания психологической помощи в ПВР направлен психолог МЧС России. Организовано взаимодействие между территориальными и функциональными подсистемами РСЧС.
Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
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