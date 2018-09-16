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В Санкт-Петербурге прошел очередной митинг против пенсионной реформы‍

16 сентября 2018, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге прошел очередной митинг против пенсионной реформы‍

Противники пенсионной реформы собрались в воскресенье, 16 сентября, на площади Ленина в Санкт-Петербурге, далее отправившись на акцию протеста в Свердловский сад северной столицы.

Митинг против изменений в пенсионном законодательстве был запланирован на площади, однако участникам удалось договориться с полицией и перенести акцию на другую согласованную площадку, пишет News.ru.

Все дело в том, что ранее согласованная для митинга площадь Ленина оказалась закрыта из-за коммунальной аварии и развернувшихся после нее ремонтно-восстановительных работ.

В акции протеста, по предварительным данным, приняли участие не менее пятисот человек, в том числе довольно известные и высокопоставленные лица.

Отметим, митинг в Свердловском саду объединил два мероприятия - митинг обманутых дольщиков и митинг «Против пенсионного грабежа», организованный объединенной оппозицией.

По сообщениям некоторых СМИ, в ходе акций был задержан один человек. Причиной, предположительно, стало курение в неположенном месте.

Митингующие совершили попытку освободить задержанного, вследствие чего полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает «Фонтанка.ру».

Напомним, как сообщали АН, ранее в единый день голосования 9 сентября во многих городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста.

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