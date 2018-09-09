В России проходят акции против пенсионной реформы

Митинги против пенсионной реформы проходят 9 сентября от Владивостока до Калининграда. В это же время в 80 субъектах РФ сегодня выбирают губернаторов или депутатов разных уровней.

В большинстве российских городов митинги не согласованы, многих людей задерживают, а организаторов и активистов это коснулось еще за несколько дней до акции.

В Новосибирске люди прошли через центр города с плакатами «Мы против пенсионной реформы» и «Хочу дожить до пенсии». Население требует проведения референдума.