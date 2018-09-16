После несостоявшегося масштабного нападения на Донецкую народную республику украинская армия перенесла огонь на север ДНР.

Весь август под огневым давлением был преимущественно юг республики. Коминтерново, Ленинское чаще, Саханка лишь чуть реже: все они регулярно упоминались в отчетах военного ведомства Донецкой народной республики об обстрелах.

И такая ситуация продолжалась до 14 сентября. Теперь в сводках начали появляться давно забытые ВСУ окраины Донецка. Участились обстрелы в районах шахты «Трудовская», Старомихайловки, Спартака, Ясиноватой. Участившиеся обстрелы в перечисленных районах говорят о сосредоточении огневого давления севернее предыдущей зоны военного интереса украинской армии.

Стоит отметить, что перенос огня на север произошел после 14 сентября. Эта дата ранее была обозначена как днем масштабного нападения на Донецкую народную республику. Об этих планах украинской армии штабу оперативного командования ДНР стало известно заблаговременно: хорошо сработала разведка.

После серии заявлений представителей военного ведомства Донецкой народной республики с раскрытием планов украинского командования нападение отменилось. 14 сентября на Донбассе прошло в тревожном ожидании, но без особого движения по фронту. Однако теперь уже несколько дней под огневое давление попали другие районы.