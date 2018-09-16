ВСУ усилили разведывательную деятельность на Донбассе
16 сентября 2018, 16:38 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Военнослужащие армии ДНР отметили усиление разведывательной деятельности украинской армии.
Украинские беспилотники и раньше кружили над позициями армии ДНР. Некоторые из них удавалось сбивать. Но прежде их было меньше.
«За прошедшие сутки нами зафиксирована работа шести БПЛА противника», — заявил на пресс-конференции официальный представитель оперативного командования ДНР.
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