ВСУ усилили разведывательную деятельность на Донбассе

Военнослужащие армии ДНР отметили усиление разведывательной деятельности украинской армии.

Украинские беспилотники и раньше кружили над позициями армии ДНР. Некоторые из них удавалось сбивать. Но прежде их было меньше.

«За прошедшие сутки нами зафиксирована работа шести БПЛА противника», — заявил на пресс-конференции официальный представитель оперативного командования ДНР.