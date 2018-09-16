В Москве конфликт со стрельбой произошел в Западном Дегунино, ранены двое

В Москве в субботу, 15 сентября, вечером конфликт со стрельбой произошел в Западном Дегунино в районе улицы Ангарской. В результате инцидента ранены два человека. По данным столичной полиции, перестрелка произошла около 23:10 во дворе одного из домов на улице Ангарской.

Телеканал «360» сообщает, что прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшим при стрельбе. Подробности их состояния не уточняются. Со слов пострадавших, у них произошел конфликт с неизвестными, один из которых произвел выстрелы из неустановленного травматического оружия.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.