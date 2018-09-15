В Москве в субботу, 15 сентября, на дублере Рублевского шоссе в районе дома номер 22 автомобиль Mercedes совершил наезд на опору моста и загорелся. В результате аварии пострадал один человек - водитель машины.

По данным МЧС, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание автомобиля на дублере Рублевского шоссе и частично опоры пешеходного перехода.

На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Очевидцы сняли последствия огненного ДТП. Судя по кадрам видео, почти Mercedes сгорел полностью.

У водителя диагностировали перелом бедра. По уточненным данным, машина подскочила на люке и врезалась в опору наземного перехода, после чего загорелась.