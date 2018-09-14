Утром в пятницу, 14 сентября, на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении. Согласно последней информации, были незначительно увеличены интервалы следования поездов.

Известно, что поезда двигались с опозданием на центральном участке "оранжевой" ветки метро. К настоящему моменту движение производится по графику, передает m24.ru.

В пресс-службе столичной подземки не предоставили точной информации о том, что стало причиной незначительного сбоя на Калужско-Рижской линии. В метрополитене, однако, подчеркнули, что введение движение поездов в график было произведено оперативно.