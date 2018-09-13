Запашный рассказал о подробностях ночной автоаварии

Директор Большого московского цирка и цирковой дрессировщик Эдгард Запашный попал в ДТП на юго-западе столицы. О произошедшем он рассказал в своих социальных сетях.

Эдгард Запашный объяснил все подробности происшествия, сообщает НСН.

«Я не пострадал, пострадал таксист, который стал виновником ДТП, он еще и не был пристегнут. На большой скорости он врезался в меня, затем в стоящую машину. Своей головой он пробил лобовое стекло со стороны пассажира, его кинуло очень сильно в машине. На месте полицейские его обработали, от госпитализации он отказался. Он полностью признал свою вину. Что касается меня, то кроме испорченного настроения и помятой машины, слава богу, все в порядке. У меня хороший дорогой ретро-автомобиль, сделанный под заказ специально для меня, теперь предстоит дорогостоящий ремонт», - рассказал Запашный.