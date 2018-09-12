Неизвестные разгромили выставку художника Слонова и облили краской его работы

Четверо неизвестных устроили погром в галерее на «Винзаводе». Скорее всего им не пришлось по вкусу творчество красноярского художника Василия Слонова, поскольку они сломали часть экспонатов, а несколько картин облили краской.

«Максимальный репост! У нас в галерее «11.12» на «Винзаводе», разгромили и облили краской произведения с выставки Васи Слонова. Полиция бездействует. Произведения сняли со стены и вынесли из галереи», — написал на своей странице в социальной сети директор галереи Александр Шаров.

Пользователи Сети предположили, что таким образом неизвестные хотели выразить свой протест против взглядов автора, который утверждает, что «историческое бытие любого народа не стоит «выеденного яйца», если оно не штурмует Небесный Иерусалим». Одна из картин, залитая красной жидкостью, изображала Владимира Путина с одной стороны, а с другой - череп.

Хулиганов задержали, но они не могут объяснить, чем е из не устроила выставка и почему понадобилось испортить работы. «Наглые хамы, уверенные в своей безнаказанности! Художники и галереи беззащитны против мракобесия», «От бесноватых и следовало ожидать. Саша, теперь на собственную охрану дополнительные затраты пойдут», -возмутились пользователи в комментариях.

Художник из Красноярска известен своим оригинальным взглядом на искусство и бытие: в разное время он создавал магниты из сухарей, снежинку из картофеля и «ватное сердце Родины».