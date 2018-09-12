Бывшая жена Абрамовича дала интервью впервые за 11 лет

Бывшая супруга российского олигарха Романа Абрамовича Ирина спустя 11 лет после развода дала первое интервью. Она рассказала о своей насыщенной жизни, о путешествиях, и что любит проводить время с детьми и друзьями.

Ирина не ведет закрытый образ жизни. «Может быть, меня нечасто встретишь на светских мероприятиях, но часто мы можем видеться в храме, на выставке, в музее, театре», — рассказала Абрамович. Она также отметила в интервью Tatler, что их общие с бывшим супругом дети и его отпрыски от другой жены ладят и частенько проводят время совместно.