Кумин не оставляет попыток снять Собянина с выборов мэра Москвы

Вадим Кумин, претендент на пост московского мэра от КПРФ, не согласился с решением Верховного суда (ВС), который отклонил его иск о снятии с выборов градоначальника Сергея Собянина. Соответствующее заявление кандидат сделал после оглашения вердикта.

«Я считаю, что вопрос, который мы задавали, повис в воздухе и остался без ответа: как так получилось, что один кандидат в десять раз больше других присутствовал в СМИ. Мы не поняли из ответа суда, кто в этом виноват и что нам делать», - сказал Кумин.

У выдвиженца компартии есть три месяца на обжалование решения. По словам Кумина, он будет продолжать отстаивать свою позицию по данному вопросу.

Ранее в пятницу ВС признал законным вердикт Мосгорсуда, который отказался отменить регистрацию Сергея Собянина на предстоящих выборах по иску кандидата Вадима Кумина.

В ходе заседания юрист Кумина Мухамед Биджев отметил, что суд первой инстанции не исследовал понятие «агитация» и не указал критерии, чтобы дать оценку материалам районных газет. По его мнению, статьи не являются просто информационными «из-за агитации читателей склонить свой выбор в пользу того или иного кандидата». Биджаев также подчеркнул, что площадь материалов про Собянина в четырех выпусках указанных газет значительно превосходит размеры заметок про других кандидатов.

Представитель мэра Анастасия Расторгуева в ответ заявила, что истцу нужно было обратиться в редакции газет, которые публиковали так много материалов про действующего градоначальника. Кроме того, она отметила, что Собянин, в соответствии с законом о СМИ, не мог влиять на работу редакций.

Представитель Мосгоризбиркома Илья Голышев поддержал позицию юриста мэра. Он обратил внимание ВС на то, что Кумин не представил ни одного доказательства по использованию должностных полномочий Собяниным.

Прокурор также сочла доводы кандидата от КПРФ необоснованными и просила суд оставить его требования без удовлетворения. Она отметила, что статьи в газетах «На Западе Москвы» и «Москва. Северо-Запад», о которых шла речь в иске Вадима Кумина, не обладают признаками агитации.