Жилой дом полностью уничтожен. Таковы последствия обстрела Коминтерново украинскими вооруженными силами.

Обгоревшие доски и бревна до сих пор дымятся, а улица встречает устойчивым запахом гари. Сгорело практически все. Крышу дома попросту снесло. Во дворе оплавленные детские игрушки. А некогда ухоженный сад теперь превратился в пепелище, в котором спелые фрукты стали печеными.









«Не прибьют, так спалят», — бормотала утром какая-то старушка, проходя мимо дома. Она куда спешила по своим делам, и только махнула рукой на просьбу что-нибудь рассказать об обстреле. Мол, сами все видите.

















Корреспондент АН накануне обстрела чуть-чуть не доехал до Коминтерново. Остановиться удалось неподалеку, поэтому пришлось наблюдать со стороны. С расстояния в пару километров было хорошо слышно. Украинская армия опять отработала ночью по Коминтерново.









Сначала было несколько взрывов, потом начала работать «зушка», потом опять взрывы. Все это вперемешку с выстрелами из стрелкового оружия.









«Они лупили по селу бронебойно-зажигательным», — рассказали корреспонденту АН военнослужащие армии ДНР, которые стали свидетелями поджога дома украинскими военными: «такое ощущение, что специально поджигали дома людей».









Ночью один из снарядов упал на улицу. Сухая трава загорелась, и армейцы Донецкой народной республики принялись тушить ее прямо под обстрелом. Появился риск, что пламя перебросится на другие жилые дома. Нужно было спасать Коминтерново.









Хлебно-школьное перемирие в интерпретации украинской стороны конфликта в ночь с пятого на шестое сентября только по официальным данным выглядело как плотные обстрелы. Под огнем оказались Донецк, Горловка, юг ДНР. В Коминтерново сгорел жилой дом. К счастью, внутри никого не было. Поэтому обошлось без жертв.