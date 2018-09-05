В Сети появился двойник известного мессенджера Viber

Как сообщают эксперты, в Сети обнаружили двойник популярного мессенджера Viber. Он ворует данные пользователей. Причем скачать ее может абсолютно любой человек, так как маскируется под официальным приложением.

Дл начала ничего не подозревающий пользователь установит поддельный Viber, после чего программа запрашивает расширенные права на доступ к файлам в памяти устройства и на SD-карте, пишет NEWS.ru.

В итоге, разработчики фальшивого приложения совершенно спокойно и незаметно смогут украсть медиафайлы, документы, а также прослушивать чужие звонки.