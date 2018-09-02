Песков рассказал о работе Путина над речью о пенсиях: за ночь написал
2 сентября 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" рассказал подробности подготовки обращения Владимира Путина к россиянам по поводу пенсионной реформы.
«Над текстом он работал сам, правил его до последнего момента, сам его озвучивал», — сказал Песков, передает ТАСС. По словам Пескова, президент "моментально" принял решение отреагировать на предлагаемые правительством пенсионные изменения. Как отметил пресс-секретарь, президент накануне объявил о своём решении, а уже наутро обращение записывалось.
Полный текст обращения президента РФ Владимира Путина по поводу изменений в пенсионном законодательстве опубликован на сайте Кремля. Глава российского государства предложил смягчить пенсионные изменения.
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