Опубликован полный текст обращения Путина по пенсионному законодательству
29 августа 2018, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]
Полный текст обращения президента РФ Владимира Путина по поводу изменений в пенсионном законодательстве опубликован на сайте Кремля. Глава российского государства предложил смягчить пенсионные изменения.
Предложения по измения пенсионного возраста для женщина на восемь лет и для мужчин на пять лет сообщил 16 июня председатель правительства Дмитрий Медведев. Законопроект 19 июля приняла в первом чтении Госдума. Над документом работали экономисты, законодатели.
29 августа Владимир Путин рассказал о своем мнении по пенсионной системе. Российский лидер подчеркнул, что, как и все россияне, против повышения пенсионного возраста.
Путин объяснил, почему был против этой инициативы в 2000 годах, и считает ее необходимой сейчас. Он предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.
Первое: Необходимо уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.
Необходимо предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.
Второе: Чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы он предлложил для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Третье: предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Путин предложил установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста.
Все предложения указаны на сайте Кремля.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес