Опубликован полный текст обращения Путина по пенсионному законодательству

Полный текст обращения президента РФ Владимира Путина по поводу изменений в пенсионном законодательстве опубликован на сайте Кремля. Глава российского государства предложил смягчить пенсионные изменения.

Предложения по измения пенсионного возраста для женщина на восемь лет и для мужчин на пять лет сообщил 16 июня председатель правительства Дмитрий Медведев. Законопроект 19 июля приняла в первом чтении Госдума. Над документом работали экономисты, законодатели.

29 августа Владимир Путин рассказал о своем мнении по пенсионной системе. Российский лидер подчеркнул, что, как и все россияне, против повышения пенсионного возраста.

Путин объяснил, почему был против этой инициативы в 2000 годах, и считает ее необходимой сейчас. Он предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

Первое: Необходимо уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.

Необходимо предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

Второе: Чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы он предлложил для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Третье: предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Путин предложил установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста.

Все предложения указаны на сайте Кремля.