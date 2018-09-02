Приказ на убийство Александра Захарченко мог отдать Порошенко

Украинский президент Пётр Порошенко готовится начать новую масштабную наступательную акцию на Донбассе. Об этом корреспонденту АН рассказал представитель военного ведомства ДНР.

Низкий рейтинг Порошенко мог стать причиной обострения ситуации на Донбассе. В марте следующего года на Украине состоятся выборы. Введение чрезвычайного либо военного положения в стране - единственная возможность для Порошенко остаться президентом этой страны.

Установившийся паритет и позиционная война не устраивает нынешний официальный Киев. Донецк щепетильно относится к взятым на себя обязательствам по соблюдению действующего в зоне конфликта перемирия.