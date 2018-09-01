С 1 сентября процедура получения загранпаспорта в России упрощена
1 сентября 2018, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
С 1 сентября 2018 года в РФ упростили процедуру получения загранпаспорта. Теперь граждане страны смогут оформить биометрические паспорта в МФЦ округов и административных центров с населением более 50 тыс. человек.
Отметим, что загранпаспорта с электронным носителем информации действуют в России с 2005 года. С февраля 2018 года эти документы начали выдавать в многофункциональных центрах городов федерального значения и городских округов, где живут более 100 тыс. человек, передает РИА "Новости".
Напомним, с 3 августа текущего года величина госполшлины на загранпаспорта в России увеличилась до пяти тысяч рублей для взрослых и до 2,5 тысячи рублей для детей.
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