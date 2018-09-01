Сотрудник аэропорта Сочи умер, спасая пассажиров горящего лайнера
1 сентября 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Во время эвакуации пассажиров загоревшегося «Boeing-737» умер руководитель аварийно-спасательного расчета аэропорта Сочи. По предварительной информации медиков, причиной трагедии стал сердечный приступ.
В стрессовой ситуации он почувствовал себя плохо и было принято решение о его госпитализации. Мужчина скончался в карете скорой помощи, довезти до больницы его не удалось.
Также в больницу доставлено еще четыре пассажира. У них диагностированы отравление угарным газом и травмы грудной клетки. Подробности о состоянии здоровья пострадавших пассажиров пока не сообщается, пишет "URA.RU"
Как мы уже сообщали Boeing-737 компании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, из-за плохих метеоусловий несколько раз пытался зайти на посадку. Когда самолет, наконец, приземлился, то выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. При ударе об ограждение у него отвалились оба крыла. На борту находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа.
На популярном видеохостинге появилось видео сгоревшего самолета.
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