Сотрудник аэропорта Сочи умер, спасая пассажиров горящего лайнера

Во время эвакуации пассажиров загоревшегося «Boeing-737» умер руководитель аварийно-спасательного расчета аэропорта Сочи. По предварительной информации медиков, причиной трагедии стал сердечный приступ.

В стрессовой ситуации он почувствовал себя плохо и было принято решение о его госпитализации. Мужчина скончался в карете скорой помощи, довезти до больницы его не удалось.

Также в больницу доставлено еще четыре пассажира. У них диагностированы отравление угарным газом и травмы грудной клетки. Подробности о состоянии здоровья пострадавших пассажиров пока не сообщается, пишет "URA.RU"

Как мы уже сообщали Boeing-737 компании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, из-за плохих метеоусловий несколько раз пытался зайти на посадку. Когда самолет, наконец, приземлился, то выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. При ударе об ограждение у него отвалились оба крыла. На борту находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа.

На популярном видеохостинге появилось видео сгоревшего самолета.