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В Сочи при посадке загорелся самолет. Пострадали пассажиры
1 сентября 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский самолет Boeing-737, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, загорелся во время приземления. Из-за плохих метеоусловий самолет несколько раз пытался зайти на посадку, а затем при торможении выехал за пределы посадочной полосы.
Пассажиров из загоревшегося самолета удалось эвакуировать, однако четверым пострадавшим потребовалась помощь медиков - сообщает 5 канал со ссылкой на источник в службе "скорой помощи" Сочи. В одном из микроблогов Instagram появилось видео горящего лайнера.
«Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения», — приводит канал сообщение экстренных служб Сочи.
Лайнер принадлежит компании UTair. На борту находилось 160 пассажира и 6 членов экипажа.
В руководстве авиакомпании сообщили, что уже начали расследование инцидента. По предварительным данным Boeing 737-800 из-за плохих метеоусловий не смог зайти на посадку по отведенной траектории. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем «скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе авиакомпании Utair.
Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Трое детей и одна женщина госпитализированы в больницу Адлера.
«Я стал свидетелем захода на посадку этого борта В7378 Ютейр из Москвы (рейс ЮТ579) Ливень был стеной, вдобавок гроза... Ещё мелькнула мысль - безумие... До этого пытался сесть рижский рейс, но уже над городом ушел в набор высоты и на западе аэродром в Ростов», «Стамбульский рейс тоже долго кружил над морем, но затем ушел обратно в Турцию», «Турки улетели домой уже после ЧП. А вот латыши до Ютейра пытались приземлиться, но не рискнули», - обсуждают происшествие очевидцы в сети.
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