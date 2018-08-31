В День города электрички дополнительно остановятся на Мамаевом кургане

Городские электрички будут делать дополнительные остановки на о.п. Мамаев Курган 1 и 2 сентября в Волгограде.

Для проезда волгоградцев и гостей города к местам проведения культурно-массовых мероприятий, организованных в рамках празднования Дня города, некоторые электропоезда, курсирующие по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка и Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская 1 и 2 сентября 2018 года будут делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган:

-№ 6418 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:48. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:53. Прибытие на конечную ст. Тракторная Пассажирская в 17:11;

-№ 6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 20:28. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 20:55. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:08;

- № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 13:50. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 15:01. Прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 15:33;

- № 6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:38. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:40. Прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 19:10;

- № 6726/6725 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 16:53. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:03. Прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 18:32;

- №6736/6735 - №6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 19:43. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 20:10. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 21:14.