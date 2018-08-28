Кремль убежден в необходимости проведения военных учений
28 августа 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
Кремль убежден в необходимости военных учений в той ситуации, которая к настоящему моменту сложилась в мире. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, расходы на эти цели оправданы.
Песков подчеркнул, что в нынешней международной ситуации, которая нередко бывает агрессивной и недружественной по отношению к РФ, обороноспособность страны очень важна.
Таким образом, можно сказать, что в Кремле считают уместными расходы на военные учения "Восток-2018" в текущих экономических условиях, передает ТАСС.
Напомним, учебные мероприятия состоятся в августе и сентябре текущего года и станут самыми масштабными со времен Брежнева.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес