Машины люкс-класс и личные охранники в райдере коммуниста Грудинина

Встреча с народом дело тонкое и ответственное. Именно поэтому у экс-кандидат на должность президента страны Павла Грудинин столь серьезный райдер для принимающей стороны.

Чтобы обеспечить комфортное пребывание коммуниста Грудинина необходима ВИП-встреча в аэропорты с непременной подачей автомобилей к трапу самолета, номер в гостинице класса «Люкс» на последних этажах, два автомобиля представительского класса марок Mersedes или Lexus, охранники в форме и «неприметные» охранники в штатском, завтрак из натуральных молочных продуктов и ужин в ресторане, презентованный лично шеф-поваром.

Все эти требования, перечислены на бланке КПРФ и могут составить конкуренцию райдеру самых популярных звезд отечественной эстрады.