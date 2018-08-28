Машины люкс-класс и личные охранники в райдере коммуниста Грудинина
28 августа 2018, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
Встреча с народом дело тонкое и ответственное. Именно поэтому у экс-кандидат на должность президента страны Павла Грудинин столь серьезный райдер для принимающей стороны.
Чтобы обеспечить комфортное пребывание коммуниста Грудинина необходима ВИП-встреча в аэропорты с непременной подачей автомобилей к трапу самолета, номер в гостинице класса «Люкс» на последних этажах, два автомобиля представительского класса марок Mersedes или Lexus, охранники в форме и «неприметные» охранники в штатском, завтрак из натуральных молочных продуктов и ужин в ресторане, презентованный лично шеф-поваром.
Все эти требования, перечислены на бланке КПРФ и могут составить конкуренцию райдеру самых популярных звезд отечественной эстрады.
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