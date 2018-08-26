Российский миллиардер Роман Абрамович не планирует продавать футбольный клуб «Челси». Ранее в СМИ поступала информация, что бизнесмен намерен продать клуб из-за проблем с получением британской визы.

По информации прессы Великобритании, Абрамович обращался к инвестиционному банку по поводу продажи «Челси». «Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований. Абрамович не думает о продаже «Челси», - цитирует слова источника, близкого к Абрамовичу, агентство ТАСС.

Сообщения о продаже британского футбольного клуба часто появляются в СМИ. Так, например, газета Daily Mail писала, что богатейший предприниматель Великобритании Джим Рэтклифф обратился к Абрамовичу с предложением о приобретении «Челси». Он хотел купить клуб за 2,68 млрд долларов.