Роман Абрамович готовит футбольный клуб «Челси» к продаже, считают иностранные СМИ. Российский бизнесмен обратился в инвестиционный банк Raine Group для подготовки пакета документов для проведения сделки, сообщает Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

Как напоминает издание, два месяца назад заинтересованность в покупке футбольного клуба высказал один из богатейших предпринимателей Великобритании Джим Рэтклифф. Он собирался заплатить Абрамовичу за команду 2,68 миллиардов долларов, но российский олигарх предложение отклонил. Также он отказался продавать «Челси» и одной из частных американских акционерных компаний.

Как отмечает ТАСС, представитель Абрамовича назвал информацию о предстоящей продаже британского клуба «рыночными спекуляциями», но иностранные журналисты уверены в достоверности инсайдерской информации.

Ранее российские масс-медиа сообщали, что Роман Абрамович продал 4% акций «Первого канала», снизив свою долю в акционерном капитале телекомпании до 20%. По российскому законодательству иностранный гражданин не может быть учредителем СМИ, а бизнесмен недавно получил израильский паспорт.