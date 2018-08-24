Памятник криминальному авторитету установлен в Самаре на детской площадке

Памятник криминальному авторитету установлен в центре Самары на детской площадке несколько лет назад. А уберут его в ближайшие дни. Фотографии и сообщения о том, что дети гуляют и катаются с горки рядом с могильной плитой, обсуждали жители Самары в соцсети.

Памятник был установлен убитому в 1994 году лидеру местной ОПГ. О памятнике узнал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. "Могильный памятник криминальному авторитету на детской площадке в центре Самары - это, конечно, сильно", - написал Хинштейн в соцсети. "Как раз сейчас еду в Октябрьский район. Посмотрю на месте. Если это правда, демонтирую криминальный пантеон лично", - пообещал он. "Кто вообще додумался могильный памятник поставить на детской площадке?" - возмущаются в комментариях.

Местные жители говорят, что площадку для детей обустроили только три года назад.