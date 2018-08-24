ДТП в Алтайском крае: 17 человек пострадали

В Алтайском крае произошло серьезное ДТП, сообщают эксперты. Число пострадавших с участием автомобиля и микроавтобуса в Алтайском крае составило 17 человек. Из них 15 человек — граждане Монголии. Восьмерым пострадавшим потребовалась госпитализация.

Две гражданки из Монголии находятся в тяжёлом состоянии. Для того, чтобы доставить их в краевую клиническую больницу, за ними вылетел самолёт. Об этом пишет NEWS.ru.

Как предполагают, автоавария произошла, потому что 22-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся.