Названы самые необычные предметы, забытые пассажирами на московских вокзалах

Стало известно, какие самые необычные вещи забывали пассажиры на московских вокзалах с начала этого года. Наиболее часто граждане теряли дорожные сумки, пакеты с продуктами, зонты или документы.

Интересно, что чаще всего пассажиры оставляли вещи на Казанском вокзале – сотрудники центра забытых вещей за восемь месяцев 2018 года вернули более 560 единиц багажа.

Как сообщает m24.ru, среди самых необычных "потеряшек" можно выделить фанатские шапки с рогами и флаги различных стран. Это связано с чемпионатом мира по футболу, который состоялся в России в начале лета. Один из болельщиков даже потерял барабан. Отмечается также, что довольно часто туристы оставляли на вокзалах свои Fan ID.