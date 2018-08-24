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Названы самые необычные предметы, забытые пассажирами на московских вокзалах

24 августа 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Названы самые необычные предметы, забытые пассажирами на московских вокзалах
фото: pixabay.com

Стало известно, какие самые необычные вещи забывали пассажиры на московских вокзалах с начала этого года. Наиболее часто граждане теряли дорожные сумки, пакеты с продуктами, зонты или документы.

Названы самые странные вещи, которые забывали пассажиры в такси Москвы

Названы самые странные вещи, которые забывали пассажиры в такси Москвы

Интересно, что чаще всего пассажиры оставляли вещи на Казанском вокзале – сотрудники центра забытых вещей за восемь месяцев 2018 года вернули более 560 единиц багажа.

Как сообщает m24.ru, среди самых необычных "потеряшек" можно выделить фанатские шапки с рогами и флаги различных стран. Это связано с чемпионатом мира по футболу, который состоялся в России в начале лета. Один из болельщиков даже потерял барабан. Отмечается также, что довольно часто туристы оставляли на вокзалах свои Fan ID.

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