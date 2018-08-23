Парк «Зарядье» вошел в список лучших мест в 2018 году

По версии американского журнала Time московский парк «Зарядье» является одним из выдающихся мест мира. Об этом написано на сайте издания.

В Time сказано то, что это «первый крупный общественный парк в Москве за 50 лет». В парке есть концертный зал, ледяная пещера и свободно висящий над Москвой-рекой мост в форме бумеранга. Со времени открытия его посетили около 10 млн человек, пишет НСН.

Кроме того, дизайн «Зарядья» был разработан американским архитектурным бюро Diller Scofidio+Renfro.