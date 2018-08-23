Шествие в честь дня шахтера прошло в столице Донецкой народной республики

Это глоток мирной жизни в городе, который уже несколько лет охвачен войной - день шахтера. В условиях действующего «хлебного перемирия» официальный Киев с полудня поздравлял шахтеров Донецкой народной республики с профессиональным праздником обстрелами. Они начались около часу дня, и продолжались весь день. Спустя десять минут после начала шествия вооруженные силы Украины выпустили по Коминтерново на юге республики шесть мин калибром 82 миллиметра.









В Донецке в это время по улице Артема уже двигалась колонна с транспарантами и флагами. Горняки отмечали главный праздник на Донбассе — день шахтера. Он всегда проходит с большим размахом. Город встречал колонну цветами и флагами, а многометровый Ленин, казалось, смотрел на них с особой теплотой.









В мероприятиях приняли участие около четырех тысяч человек. Эту цифру заявило Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики. В числе участников парада были шахтеры с территории, которая находится под контролем украинских вооруженных сил.









Их участие заявили местные власти, и они действительно были. Некоторые из участников праздничного шествия прятали лица и просили их не фотографировать, потому что им еще возвращаться на ту сторону. Какие фортели может выкинуть Украина прогнозировать сложно.









Накануне уже проходила новость о намерениях официального Киева судить жителей ЛНР и ДНР как террористов. Простое участие в донецком параде для украинских шахтеров может обернуться уголовным преследованием.









Праздничное шествие прошло от пересечения улица Гурова и Артема до конца площади Ленина. По окончанию торжественного марша на площади Ленина еще долго играла музыка.









Там проходил концерт по случаю праздника, а улицы города заполнили крепкие мужики в красивой форме, очень похожей на морскую. Только отсутствие кортика, невоенный дизайн погонов и шевроны, на которых было указано наименование шахты, выдавало в них горняков. Главный праздник Донбасса в Донецке проходил с большим размахом. Впрочем, как всегда.























