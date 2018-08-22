Депутат спилил качели на детской площадке и поставил их на даче

В одном из поселков Новосибирской области с детской площадки пропали качели. Оказалось, что демонтаж аттракциона дело рук местного депутата Александра Лысикова. Народный избранник, радея о местных детишках собственной персоной руководил «выкорчевыванием» качелей, которые по его же словам являются аварийными и представляют опасность для детворы.

Местные жители сняли видео поскольку были удивлены необходимостью демонтажа любимого детьми аттракциона, который вовсе не был ветхим или старым. «Эти качели невероятно крепкие. Они спиливали-то с трудом - газовыми аппаратами. Мы подходили специально, смотрели, там толстенная сталь в идеальном вообще состоянии и нет следов износа», - рассказывал автор видео.

В тот же день качели оказались в садовом товариществе «Тихие зори», где парламентарий является председателем правления, Появление аттракциона в садовом поселке Лысиков объяснил тем, что конструкцию остановили «на свой страх и риск», и добавил, что ее еще предстоит отремонтировать.

Глава же города Краснообска Олег Дименин сообщил журналистам издания news.ngs.ru, что депутат хотел сделать доброе дело, а недоброжелатели из этого раздули скандал. Ну не смогли жильца оценить благородный поступок парламентария, который решил взять на себя все возможные аварии детского аттракциона, который вовсе не нуждался в ремонте.