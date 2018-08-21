МВД намерен платить информаторам за помощь полиции

Минюст России утвердил разработанный МВД документ о материальном поощрении граждан, оказывающих содействие полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений.

Документ, регламентирующий порядок поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, разрабатывался МВД более года. Ранее вознаграждения за поимку особо опасных преступников объявлялись лишь в исключительных случаях. В этом году разработанный документ был передан в Минюст.

Сумма материального вознаграждения может колебаться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. В МВД полагают, что благодаря этому нововведению значительно увеличится количество добровольных помощников полиции. А, к примеру, частные детективы могут и вовсе превратиться в «охотников за головами» преступников.

«Гражданин, обладающий ценной для полиции информацией, должен зафиксировать свое сообщение через 02 или 112. Затем он должен явиться в подразделение полиции и дать соответствующее объяснение, после чего получить расписку официального лица о предоставленной информации», - пояснил председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Ветераны и действующие сотрудники полиции пока не пришли к единому мнению о возможных злоупотреблениях, связанных с нововведением, сообщает «КоммерсантЪ».