В Крыму заявили, что украинцы перестают верить мифу о пустых пляжах полуострова

Глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что власть Киева уже не в состоянии скрывать реальную картину развития туризма на полуострове.

«»В Киеве уже не могут скрывать правду при всем желании. Все граждане Украины, которые пресекают границу, однозначно заполняют соответствующие документы, где есть графа — цель приезда. Большинство указывает лечение, отдых, туризм», - сказал Черняк.

По его словам, украинцы «своими глазами» видели, как развивается полуостров, какое количество туристов приезжает в Крым. Они видят, насколько картина кардинально отличается от реального положения дел.

При этом Черняк подчеркнул, что в Киеве близятся выборы, именно поэтому нынешней власти выгодно утаивать настоящую информацию от своих граждан, пишут РИА Новости.