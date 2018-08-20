Участники нападений на полицейских в Чечне - несовершеннолетние от 11 до 17 лет

Все участники сегодняшних нападений на струдников полиции в Чечне были несовершеннолетними, от 11 до 17 лет. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал, что самому младшему из нападавший было 11 лет, самому старшему еще не исполнилось 17.



Ранее сегодня СМИ узнали, что ответственность за нападения на сотрудников полиции в Чечне взяли на себя боевики "Исламского государства", террористической организации, запрещенной в России.

По словам Умарова, ИГ разработало специальные программы, которые внушали подросткам идеи экстремистов, поэтому сегодня появили дети, подростки, - сообщает ТАСС.

Личности двух из нападавших уже установлены – это жители города Шали.