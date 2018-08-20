Россиянам предложили дать дополнительные отпуска
20 августа 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат "Единой России" в понедельник выступил с инициативой обсудить возможность предоставления людям предпенсионного возраста дополнительных оплачиваемых отпусков.
Предложение прозвучало от замсекретаря Костромского регионального отделения партии Ивана Богданова на совместном заседании генерального совета и совета руководителей фракций ЕР.
Также Богданов внес предложение продумать план обязательной ежегодной диспансеризации для лиц предпенсионного возраста и выдачи путевок в санатории - в целях восстановления трудовых активов.
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