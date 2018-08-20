Кадыров высказался о ситуации в Чечне после нападения на сотрудников полиции

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ситуации в Чеченской республике после того, как здесь произошли нападения на полицейских. По словам чеченского лидера, ситуация абсолютно спокойная и стабильная, никаких предпосылок к осложнению ситуации не возникло.

Глава Чечни в Telegram написал о ситуации в республике "Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придет в голову посягнуть на безопасность граждан".

По словам Кадырова, он поручил республиканскому руководству МВД оказать всю необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения.

Ранее РИА Новости передали о гибели одного стража порядка в Грозном в результате нападения неизвестными сегодня утром.