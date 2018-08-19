"Желтый" уровень опасности объявили в Москве на понедельник

В воскресенье стало известно, что "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлен на понедельник, 20 августа. Об этом сегодня днем сообщили специалисты Гидрометцентра.

Метеорологи подчеркнули, что погода в столице и Подмосковье завтра будет являться потенциально опасной, говорится на официальном сайте погодного центра. Известно, что температура воздуха в Москве составит 24 градуса выше нуля, порывы ветра будут достигать 9,6 метров в секунду.

Предполагается, что в течение всего понедельника в городе будет наблюдаться облачность, однако осадков не ожидается.