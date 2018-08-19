"Желтый" уровень опасности объявили в Москве на понедельник
19 августа 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Метеорологи подчеркнули, что погода в столице и Подмосковье завтра будет являться потенциально опасной, говорится на официальном сайте погодного центра. Известно, что температура воздуха в Москве составит 24 градуса выше нуля, порывы ветра будут достигать 9,6 метров в секунду.
Предполагается, что в течение всего понедельника в городе будет наблюдаться облачность, однако осадков не ожидается.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес