В Facebook произошел глобальный сбой по всему миру

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются у пользователей в пятницу по всему миру. Сбои в работе социальной сети начались около 18:30 мск. Некоторые пользователи не могут войти в свой аккаунт.

У других проблемы с подключением к Facebook в целом. После переустановки приложения войти в него уже невозможно. Сбой произошел в Великобритании, Германии, Франции, Италии, США и Мексике и ряде других стран.

В России жалобы на работу соцсети жалобы приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Смоленска.