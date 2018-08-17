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Что подарит Владимир Путин на свадьбу главе МИД Австрии
17 августа 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин пригласит в качестве подарка на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль ансамбль донских казаков, они исполнят для молодоженов свадебную песню.
Торжественное мероприятие состоится в федеральной земле Штирия, приглашены около 100 гостей, среди них канцлер Австрии Себастьян Курц, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что свадьба австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль не предполагает протокола, свадьба - это частное мероприятие.
Как стало известно, главе австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль предложили уйти в отставку из-за того, что она пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу.
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