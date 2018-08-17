Что подарит Владимир Путин на свадьбу главе МИД Австрии

Российский лидер Владимир Путин пригласит в качестве подарка на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль ансамбль донских казаков, они исполнят для молодоженов свадебную песню. Главе МИД Австрии предложили уйти в отставку

Торжественное мероприятие состоится в федеральной земле Штирия, приглашены около 100 гостей, среди них канцлер Австрии Себастьян Курц, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что свадьба австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль не предполагает протокола, свадьба - это частное мероприятие.

Как стало известно, главе австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль предложили уйти в отставку из-за того, что она пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу.