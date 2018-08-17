Главе МИД Австрии предложили уйти в отставку

Главе австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль предложили уйти в отставку из-за того, что она пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Песков раскрыл детали визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии‍

Об этом написал в своем Twitter член Европарламента от Австрии, депутат из фракции «Зеленые - Европейский свободный альянс» Мишель Реймон. Он уточнил, что данное решение Кайсль должна принять самостоятельно.

Напомним, ранее АН сообщали, что Президента РФ ждут на предстоящем бракосочетании министра иностранных дел Австрии и Вольфганга Майлингера. Мероприятие запланировано на 18 августа.