Главе МИД Австрии предложили уйти в отставку
17 августа 2018, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
Главе австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль предложили уйти в отставку из-за того, что она пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу.
Об этом написал в своем Twitter член Европарламента от Австрии, депутат из фракции «Зеленые - Европейский свободный альянс» Мишель Реймон. Он уточнил, что данное решение Кайсль должна принять самостоятельно.
Напомним, ранее АН сообщали, что Президента РФ ждут на предстоящем бракосочетании министра иностранных дел Австрии и Вольфганга Майлингера. Мероприятие запланировано на 18 августа.
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